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Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАНИЕ РАЗЫСКИВАЕМОГО

Новости Вторник, 23 марта 2021 11:30
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ЗАДЕРЖАНИЕ РАЗЫСКИВАЕМОГО

Сухум. 23 апреля 2021. Абхазия-Информ. Сотрудниками управления уголовного розыска МВД Абхазии в результате проводимых оперативно-розыскных мероприятий задержан разыскиваемый с 14 мая 2019 года Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия уроженец Амурской области РФ Машкин Алексей Геннадиевич 1983 г.р..

Генеральной прокуратурой Республики Абхазия, руководствуясь Соглашением между Правительством РА и Правительством РФ о сотрудничестве в борьбе с преступностью от 11.11.2009 г., принципом взаимности и статьями 410 и 420 УПК РА, удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче Машкина Алексея Геннадиевича для привлечения к уголовной ответственности на территории РФ.

13 марта 2020 года обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного пп. «б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ Машкин А. Г. заочно санкционирован судом г. Улан-Удэ Республики Бурятия к содержанию под стражей с момента фактического задержания на территории РФ или с момента его экстрадиции на территорию РФ в случае задержания на территории иностранного государства.

Последний в настоящее время содержится в ИВС МВД РА и будет экстрадирован на территорию РФ в установленном порядке.

Об этом сообщает сайт МВД РА.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 23 марта 2021 11:33

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