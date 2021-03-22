НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ БОЕПРИПАСОВ

Сухум. 22 марта 2021. Абхазия-Информ. В с. Алахадзы, в результате реализации оперативной информации сотрудниками ОУР УВД по Гагрскому району во время обследования домовладения Хашиг Баграта Шутиевича 2000 г.р. под матрасом кровати была обнаружена и изъята граната Ф-1 с запалом УЗРГМ – технически исправна и к производству взрыва пригодна.

В отношении гражданина Хашиг по ч.1 ст. 217 УК РА возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде.

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Сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с уполномоченными участковыми Бзыбского отдела милиции управления ВД по Гагрскому району у жителя с. Лыхны Гудаутского района Чхетия Соломона Темуровича 1994 г.р. изъято огнестрельное оружие и боеприпасы, а также медицинский шприц с наркотическим веществом.

Согласно справке эксперта изъятый пистолет переделан из охолощённого пистолета ПМ-СХ в боевой, технически исправен и пригоден к производству выстрелов, а патроны являются боевыми. Так эе экспертами определено, что жидкость в шприце является наркотическим средством «Метадон».

Гражданин Чхетия был задержан на посту ГАИ «Бзыпта», в отношении последнего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 217, ч. 1 ст. 223 УК РА и избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

Об этом сообщает сайт МВД РА.