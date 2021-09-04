КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТОМОГРАФ ЗАПУЩЕН В РАБОТУ

4 сентября Министр здравоохранения Эдуард Бутба подписал акт ввода в эксплуатацию компьютерного томографа в присутствии представителей компании ООО «Форсайт Медикал».

Сухум. 4 сентября 2021. Абхазия-Информ. Компьютерный томограф в Гудаутском ковидном госпитале отремонтирован и запущен в работу.

«Все сбои были устранены. Вчера в тестовом режиме было проведено 14 исследований. Как только я подписал акт ввода в эксплуатацию аппарата, компания ООО «Форсайт Медикал» взяла на себя все гарантийные обязательства», – сообщил Бутба.

Годовое гарантийное обслуживание аппарата КТ с подключением модуля удалённого доступа обходится в 800 тысяч рублей.