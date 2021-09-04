ПОДАРОК ОТ ПРЕЗИДЕНТА ЧЕЧНИ

Передача автомобилей состоялась сегодня, на абхазо-российской границе. Ключи министру здравоохранения Эдуарду Бутба лично вручил полномочный представитель Чеченской Республики в Краснодарском крае, действительный государственный советник 1 класса Саид-Хусейн Хамзатов.

Сухум. 4 сентября 2021. Абхазия-Информ. Минздрав Абхазии получил две машины скорой помощи в дар от Чеченской Республики.

«У меня сегодня очень приятная миссия. Я прибыл в Абхазию по поручению главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова и президента регионального общественного фонда им. первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова – Аймани Кадыровой. После предварительной договоренности с президентом Республики Абхазия Асланом Георгиевичем Бжания Рамзан Ахматович поручил мне передать министру здравоохранения два автомобиля скорой помощи», – сказал Хусейн Хамзатов.

По словам полномочного представителя, учитывая ситуацию во всем мире связанную с пандемией коронавирусной инфекции, было решено подставить братское плечо абхазскому народу.

«Нас связывают вековые традиции, дружба и братство», – подчеркнул Хамзатов.

Эдуард Бутба выразил благодарность Рамзану Кадырову и Аймани Кадыровой за поддержку.

«Хочу сказать спасибо за оказанную помощь в столь тяжелое время, когда в России и в других странах мира бушует коронавирусная инфекция. Вы встали рядом в трудный период для народа Абхазии», – сказал Эдуард Бутба.

После соответствующего оформления документов машины скорой помощи будут переданы в лечебные учреждения республики.