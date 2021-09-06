ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР СУХУМСКОГО РАЙОННОГО СУДА ОТМЕНЕН ВЫШЕСТОЯЩИМ СУДОМ

Сухум. 6 сентября 2021. Абхазия-Информ. Кассационной коллегией по уголовным делам Верховного суда РА по результатам рассмотрения кассационного представления Генеральной прокуратуры был отменен оправдательный приговор от 28 июня 2021 года, вынесенный судьей Сухумского районного суда - Степановым А.Г. в отношении Зухба Мизана Амирановича и Зухба Аслана Игоревича обвиняемых по ч. 2 ст. 320, ч. 2 ст. 217, ч. 1 ст. 320, ч. 1 ст. 320 и ч. 2 ст. 164 УК Республики Абхазия; а также Зухба Айнара Амирановича по обвинению в совершении аналогичных преступлений и п. «в» ч. 4 ст. 155 УК Республики Абхазия и Авидзба Гарри Хиударовича по ч. 2 ст. 320, ч.2 ст. 217, ч. 1 ст. 320 и ч. 1 ст. 223 УК Республики Абхазия.

Как сообщалось ранее, 03 августа 2020 года следственным управлением Генеральной прокуратуры РА завершено предварительное расследование с утверждением обвинительного заключения по уголовному делу №420/302 по обвинению Зухба М.А., Зухба А.И., Зухба А.А., Авидзба Г.Х., которое направлено для рассмотрения по существу в Сухумский районный суд.

28 июня 2021 года по результатам рассмотрения был вынесен оправдательный приговор в отношении всех фигурантов. Данный приговор государственным обвинителем был обжалован в кассационном порядке.

Органом предварительного расследования вышеуказанные лица обвиняются в применении насилия в отношении оперативных сотрудников милиции ОМ-1 УВД по городу Сухум, ОУР УВД по городу Сухум и Сухумского РОВД, в том числе опасного для жизни путем производства выстрелов из имевшегося огнестрельного оружия, которое они незаконно хранили и перевозили группой лиц по предварительному сговору. Действия братьев Зухба по воспрепятствованию деятельности сотрудников милиции имели место на ранее угнанной Зухба Айнаром в ночь с 11 на 12 марта 2020 года автомашине марки «Toyota Noah», которую с целью скрыть следы преступления и тем самым избежать ответственности сожгли в с.Каман Сухумского района. Содействие в сокрытии от преследования сотрудников милиции, оцепивших выезды из с.ЯштухаСухумского района, прибыл оказать Авидзба Гарри на автомашине марки «Мазда», последний также в соучастии с братьями Зухба, протаранив автомашину сотрудников ОУР УВД по городу Сухум, пытался оторваться от преследования, однако в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий при побеге в пешем порядке Авидзба Г.Х. и братья Зухба были задержаны.

Согласно определению Верховного суда РА от 3 сентября 2021 года материалы уголовного дела были направлены в суд Сухумского района для рассмотрения дела по существу, в ином составе суда.

Названные в данном сообщении лица считаются невиновными, до вступления обвинительного приговора в законную силу.