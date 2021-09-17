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Абхазия Информ

ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ О ВЫПЛАТЕ БЛОКАДНИКАМ И НАГРАЖДЕННЫМ ЗА ОБОРОНУ ЛЕНИНГРАДА

Новости Пятница, 17 сентября 2021 17:23
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ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ О ВЫПЛАТЕ БЛОКАДНИКАМ И НАГРАЖДЕННЫМ ЗА ОБОРОНУ ЛЕНИНГРАДА

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда по 50 тыс. рублей. Текст документа опубликован в пятницу на сайте Кремля.

«В связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни постановляю: произвести в 2021 году единовременную выплату в размере 50 000 рублей гражданам Российской Федерации, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике, на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья», – говорится в тексте указа.

В документе отмечается, что правительство РФ должно обеспечить финансирование расходов на эти выплаты, а также определить порядок и условия их осуществления. Указ вступает в силу со дня подписания.

О такой инициативе глава государства сообщил ранее в пятницу во время онлайн-встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Он подчеркнул, что поддержка блокадников – «это наш священный, нравственный долг».

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 17 сентября 2021 17:27

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