ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ О ВЫПЛАТЕ БЛОКАДНИКАМ И НАГРАЖДЕННЫМ ЗА ОБОРОНУ ЛЕНИНГРАДА
МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда по 50 тыс. рублей. Текст документа опубликован в пятницу на сайте Кремля.
«В связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни постановляю: произвести в 2021 году единовременную выплату в размере 50 000 рублей гражданам Российской Федерации, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике, на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья», – говорится в тексте указа.
В документе отмечается, что правительство РФ должно обеспечить финансирование расходов на эти выплаты, а также определить порядок и условия их осуществления. Указ вступает в силу со дня подписания.
О такой инициативе глава государства сообщил ранее в пятницу во время онлайн-встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Он подчеркнул, что поддержка блокадников – «это наш священный, нравственный долг».
Последнее от Super User
- ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМУ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА НА НЕКОТОРЫХ УЛИЦАХ СТОЛИЦЫ
- ПЕРВЕНСТВО ПО ШАХМАТАМ СРЕДИ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ И ОТДЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МО РА
- ЭДУАРД БУТБА: КТ В ГУДАУТСКОМ ГОСПИТАЛЕ РАБОТАЕТ БЕЗ СБОЕВ
- С 25 ПО 30 СЕНТЯБРЯ МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ ИМ. В.Г. АРДЗИНБА БУДЕТ ОТКРЫТ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ
- ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!