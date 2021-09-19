ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 26658 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 17 сентября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 445 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 109 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 28 пациентов, в тяжелом состоянии 8 человек, состояние здоровья 14 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 28 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 14, в Гагрской ЦРБ – 17, 5 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 67 пациентов, 10 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 26658 человек. Зарегистрировано 397 летальных случаев. Выздоровели 21909 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Последнее от Super User
- ЗАРЕГИСТРИРОВАН 401 ЛЕТАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ ОТ COVID-19
- ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОБЛЕМАМ ЭНЕРГЕТИКИ
- ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ О ВЫПЛАТЕ БЛОКАДНИКАМ И НАГРАЖДЕННЫМ ЗА ОБОРОНУ ЛЕНИНГРАДА
- ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМУ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА НА НЕКОТОРЫХ УЛИЦАХ СТОЛИЦЫ
- ПЕРВЕНСТВО ПО ШАХМАТАМ СРЕДИ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ И ОТДЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МО РА