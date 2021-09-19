ЗАРЕГИСТРИРОВАН 401 ЛЕТАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ ОТ COVID-19

Сухум. 18 сентября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 268 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 61 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 34 пациента, в тяжелом состоянии 7 человек, состояние здоровья 20 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 27 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 14, в Гагрской ЦРБ – 11, 5 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 68 пациентов, 9 человек в тяжёлом состоянии здоровья.