ЗАРЕГИСТРИРОВАН 401 ЛЕТАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ ОТ COVID-19
Сухум. 18 сентября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 268 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 61 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 34 пациента, в тяжелом состоянии 7 человек, состояние здоровья 20 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 27 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 14, в Гагрской ЦРБ – 11, 5 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 68 пациентов, 9 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
В российском военном госпитале скончались три пациента, двое мужчин 1959 и 1963 г.р. и женщина 1958 г.р.
В Гагрской ЦРБ скончалась женщина 1934 г.р.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 26719 человек. Зарегистрирован 401 летальный случай. Выздоровели 22034 человека.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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