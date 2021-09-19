ЗАДЕРЖАН ЗА СБЫТ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА
Сухум. 19 сентября 2021. Абхазия-Информ. В отношении жителя г. Сухум Зарандия Леона Емзариевича 1998 г.р. возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, перевозки, хранения с целью сбыта, а равно сбыта наркотического средства совершенные группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, а так же сбыта наркотического средства в особо крупном размере.
При личном досмотре у гражданина Зарандия изъяты три крупных свертка, обмотанные разноцветной изоляционной лентой, в каждом из которых содержались небольшие так же заизолированные свертки с расфасованным порошкообразным светлым веществом. В общей сложности, в 96 подготовленных к реализации свертках содержалось наркотическое средство "метадон" общим весом порядка 49 грамм.
Последний задержан сотрудниками управления уголовного розыска МВД совместно с сотрудниками Бзыбского отдела милиции управления внутренних дел по Гагрскому району в результате проведенных оперативных мероприятий на посту ГАИ «Бзыбь». Установлено, что Леон Зарандия, действуя по предварительному сговору с неустановленным лицом под псевдонимом «Иосиф», получив координаты геолокации через мобильное приложение Telegram путем поднятия «тайной закладки» в Гагрском районе незаконно приобрел наркотическое средство "метадон" в особо крупном размере, которое хранил при себе с целью последующего сбыта до момента его обнаружения и изъятия сотрудниками милиции.
В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в отношении задержанного и при его непосредственном участии сотрудниками милиции было изъято два заизолированных свертка. Так называемые тайные закладки, которые Леон Зарандия ранее сделал в с. Багмаран Гулрыпшского района, примерно в пяти километрах от центральной трассы «Псоу-Ингур».
Общая масса наркотического средства, изъятого у Леона Зарандия, как установлено в экспертно-криминалистическом центре МВД, составила порядка 50 грамм.
Гражданин Зарандия заключен под стражу. Расследование уголовного дела проводит следственное управление МВД Республики Абхазия.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.
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