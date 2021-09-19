СУХУМ ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ЧИСТОТЫ

«Мы с детства привыкли проводить субботники, но нынешнее молодое поколение не знает, что такое субботники. Это не только об уборке, не сорить – самое главное. Очень хотелось бы, чтобы подрастающее поколение пришло к этому пониманию, а также и взрослым на своем примере хотим показать, пусть нас немного, но «мы в тельняшках». Надеюсь, с каждым годом нас будет больше. Будем стараться делать нашу землю чище для нашего населения, – сказала учредитель Национальной ассоциации культуры, спорта и красоты Надежда Лысенко. - Абхазия – очень красивая земля и туристов много приезжает, и тема чистоты очень важна. Давайте, каждый начнет с себя, и тогда мы потянемся друг к другу и станем большой командой. Я хочу поблагодарить Администрацию города за поддержку этой акции».

Национальная ассоциация культуры, спорта и красоты проводит уже третье мероприятие совместно с Администрацией Сухума. И в этот раз мэрия не только дала добро, но и приняла активное участие в акции «Всемирный день чистоты». Сотрудники администрации и работники домоуправлений вместе с горожанами очищали от мусора территорию рядом с кортами у поворота на Маяк.

«Решение о проведении этого мероприятия было принято довольно быстро. Сегодняшней акцией Сухум присоединяется к 180 странам, в которых уже проводится ежегодно акция. И с сегодняшнего дня Абхазия станет 181 страной, в которой проводится акция «Всемирный день чистоты». Все помнят, что в далекие советские годы Сухум считался самым чистым городом и за это даже в свое время получил в подарок часы, которые и сегодня размещены на башне столичной администрации», – сказал заместитель главы Администрации Сухума Автандил Сурманидзе.

К акции по уборке присоединились и неравнодушные горожане.

«С удовольствием присоединился к акции. Чтобы город стал чистым. И прохожие присоединяются. Спасибо организаторам, акция нужная и полезная», – сказал руководитель отделения партии «Амцахара» на Новом районе столицы Астамур Герхелия.

На место проведения акции к всемирному дню чистоты приехал и мэр Сухума Беслан Эшба. Он пообщался с организаторами и участниками акции.

Акция «Всемирный день чистоты» проводится с 2008 года и отмечается каждое третье воскресенье сентября. И за все это время в нем приняли участие более 50 миллионов человек в 180 странах. Отныне в их числе и Сухум. Участники сегодняшней акции передали эстафету Новому району столицы.



Об этом сообщает сайт столицы.