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Абхазия Информ

РЕКТОР ТЕАТРАЛЬНОГО УЧИЛИЩА ИМ. М.С. ЩЕПКИНА БОРИС ЛЮБИМОВ ПРИЕДЕТ В АБХАЗИЮ

Новости Понедельник, 29 ноября 2021 17:54
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РЕКТОР ТЕАТРАЛЬНОГО УЧИЛИЩА ИМ. М.С. ЩЕПКИНА БОРИС ЛЮБИМОВ ПРИЕДЕТ В АБХАЗИЮ

Сухум. 29 ноября 2021. Абхазия-Информ. 2 декабря в 13:00 в амфитеатре Абхазском государственном университете состоится встреча с ректором Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина и заведующим кафедрой истории русского театра ГИТИСа, заместителем художественного руководителя Малого театра России, известным театроведом, заслуженным деятелем искусств России

Борисом Николаевичем Любимовым.

Встреча организована Союзом журналистов Абхазии совместно с международным медиа-клубом «Формат А3». Тема встречи «Литература и культура в современном обществе».

Сфера научных интересов Бориса Любимова - театр, литература, богословие, философия. На встрече со студентами филологического факультета АГУ речь пойдет о том, какое влияние оказывает искусство на современное общество, как должен развиваться театр в век бурного развития цифровых технологий и интернета, какое место занимают авангард и эксперимент в театральном искусстве, какие черты присущи современному театру, и есть ли угроза самому существованию тетра в будущем.

Любимов вспоминает в одном из своих интервью годы своего отрочества, «когда крупные теоретики искусства говорили, что с развитием кинематографа (даже еще не телевидения) театр отомрет».

«Но не успели они это произнести, как театр пережил в 1960-е годы свой расцвет. Просто надо иметь в виду, что театр – это не массовая культура, он элитарен, он никогда не будет собирать стадионы. Театр не будет таким богатым, как кинематограф, но не будет и таким дорогим. У театра есть одно главное отличие – наличие живого человека, которого не заменит никакое развитие техники. Могут появиться 5D, 7D, еще что-то, но человек странное существо: чем большие возможности предоставляет прогресс, тем сильнее его тянет на природу или путешествовать пешком», – отметил Любимов.

Он автор нескольких сотен научных и критических статей, член редакционных советов журналов «Новый мир» и «Театральная жизнь», член жюри литературной премии Солженицына. В его послужном списке – руководство Центральным театральным музеем им. Бахрушина, членство в Общественном и Экспертном совете при Министерстве культуры РФ.

Б. Любимов считает, что с одной стороны, ныне в театральных ВУЗАх делают то же самое, что и 100, 150, 200 лет назад, и линия обучения актеров остается неизменной, но с другой стороны, по его мнению, «театральное образование сегодня расширяется в целом».

«Если 200 лет назад наше Щепкинское училище начиналось с преподавания актерского мастерства и только, разве только зрителей у нас еще не учат, а все остальное в том же ГИТИСе уже представлено», – сказал он в одном из радиоинтервью.

По его словам, «если говорить о тенденциях, то театральное искусство и театральное образование стали гораздо более технологичными».

«Хорошо это или плохо – решать зрителю. Если кого-то эта технология, иногда подменяющая актерское мастерство, пленяет, значит, им хорошо. Но мне кажется, что в условиях этой линии развития, важно все-таки сохранить и в искусстве, и в образовании жизнь человеческого духа», – подчеркнул Любимов.

3 декабря в 14:00 в Сухумском русском театре драмы состоится встреча Б. Любимова с руководителями и актерами Абхазского Государственного драматического театра и Сухумского русского театра драмы.

ВТУ им. Щепкина славится своей методикой работы в подготовке национальных кадров. Училище-кузница национальных кадров для стран СНГ, надежный партнер в деле развития национального  театрального искусства.

Ранее, между ВТУ им. Щепкина и Государственным русским театром драмы им. Искандера было достигнуто соглашение о наборе на обучение 15 человек из Абхазии в 2022 году.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 29 ноября 2021 17:58

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