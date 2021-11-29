ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
Сухум. 29 ноября 2021. Абхазия-Информ. 30 ноября в 11:00 состоится очередное заседание Кабинета Министров Республики Абхазия. Вопросы повестки:
О проекте Закона Республики Абхазия «О республиканском бюджете на 2022 год»;
О проекте Закона Республики Абхазия «О бюджете Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. на 2022 год»;
О проекте Закона Республики Абхазия «О бюджете Пенсионного фонда Республики Абхазия на 2022 год»;
О проекте Закона Республики Абхазия «О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования Республики Абхазия на 2022 год»;
О проекте Закона Республики Абхазия «О бюджете Фонда репатриации Республики Абхазия на 2022 год»;
О проекте Закона Республики Абхазия «О бюджете Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия на 2022 год»;
О внесении изменений в некоторые акты Кабинета Министров Республики Абхазия в сфере здравоохранения.