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Абхазия Информ

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ПСИХОТРОПНОГО ВЕЩЕСТВА

Новости Понедельник, 29 ноября 2021 18:03
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НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ПСИХОТРОПНОГО ВЕЩЕСТВА

Сухум. 29 ноября 2021. Абхазия-Информ. В г. Гал в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками ОУР ОВД по Галскому району была остановлена а/м «Лада-Приора» за г.н.з. Н277НЕ 123-го региона с пассажиром Ивановым Алексеем Павловичем 1986 г.р., жителем Ставропольского края РФ.

В результате осмотра в салоне автотранспортного средства были обнаружены и изъяты капсулы запрещенного в свободном обороте на территории Республики Абхазия психотропного вещества «Прегабалин», принадлежащие вышеназванному гражданину. По факту незаконного приобретения, перевозки, хранения психотропного вещества в отношении Алексея Иванова прокуратурой Галского района возбуждено уголовное дело и принято к производству.

В настоящее время гражданин Иванов отбывает 15 суток административного ареста по решению Галского райсуда в нарушение ст. 45 КоАП РА. На момент задержания гражданин пребывал в состоянии наркотического опьянение веществом «марихуана», что установлено при прохождении обязательной процедуры медицинского освидетельствования экспертами Республиканского наркодиспансера.

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Возбуждено уголовное дело в отношении жителя г. Сухум Папба Давида Арвелодовича 1976 г.р. Он задержан сотрудниками уголовного розыска первого отдела милиции УВД по г. Сухум в результате проведённых оперативных мероприятий по ул. Аргун, когда управлял автомобилем «Тойота» за г.н.з. А190ВС. При обследовании автотранспортного средства в салоне сотрудниками милиции было обнаружено и изъято наркотическое средство «марихуана». Сам же гражданин Папба на момент задержания пребывал в состоянии наркотического опьянения аналогичным веществом.

Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 223 УК РА проводит группа дознания УВД по г. Сухум.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 29 ноября 2021 18:06

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