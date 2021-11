ВСТРЕЧА С ГЛАВАМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

На совещании с министром присутствовали представители: International Committee of the Red Cross (Международный Комитет Красного Креста), United Nations Development Program (Программа Развития ООН), United Nations Children’s Fund (ЮНИСЕФ), UN Women (ООН Женщины), World Vision International (Ворлд Вижн Интернешнл), Danish Refugee Council (Датский Совет по Беженцам), Action Against Hunger (Движение Против Голода), United Nations High Commissioner for Refugees (УВКБ), The HALO Trust (ХЭЛО Траст), Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).



В своей приветственной речи глава внешнеполитического ведомства Инал Ардзинба отметил, что деятельность, проводимая международными НПО в республике, имеет большое значение для нашего государства.

«Это важная работа по поддержке чувствительных категорий населения нашей страны. Мы эту работу очень ценим и будем ее всячески поддерживать. Многие из вас работают в Абхазии еще со времен окончания Отечественной войны народа Абхазии. Именно в те времена возникли серьезные потребности у наших людей. Они возникли не на пустом месте, а в результате агрессии Грузии. Та работа, которую выполняли такие организации, как Международный Комитет Красного Креста (МККК), очень важна для наших людей», – сказал Ардзинба.



Министр отметил первостепенную роль МИД Абхазии как координирующего органа деятельности, проводимой организациями на территории республики.

«Министерство иностранных дел является главным координирующим органом, в соответствии с действующей нормативно-правовой базой, по взаимодействию с иностранными государствами, международными организациями и представительствами иностранных некоммерческих организаций. Министерство иностранных дел ходатайствует о регистрации представительств и осуществляет согласование проектов, которые предполагаются к реализации. Мы предлагаем активно взаимодействовать в этом ключе», – отметил он.



Министр выразил надежду на тесное сотрудничество с международными НПО в рамках помощи молодежи Абхазии.

«У нас очень талантливая молодежь. С каждым днем мы находим одаренных ребят в самых разных сферах. Если вы будете нашу молодежь поддерживать, мы будем очень благодарны вам за это», – подчеркнул Инал Ардзинба.



Он заявил, что МИД Абхазии будет оказывать максимальную поддержку деятельности организаций.

«Ожидаем серьезных гуманитарных результатов, и работы в контексте аполитичности, гуманизма и максимальной результативности. Все, что можем сделать – сделаем, окажем содействие и поможем», – отметил министр.



Представители международных неправительственных организаций подтвердили готовность к дальнейшему тесному сотрудничеству.