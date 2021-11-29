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Абхазия Информ

В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ РЕТРОПОЕЗД «СОЧИ» ОТПРАВИТСЯ В АБХАЗИЮ

Новости Понедельник, 29 ноября 2021 18:08
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В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ РЕТРОПОЕЗД «СОЧИ» ОТПРАВИТСЯ В АБХАЗИЮ

Сухум. 29 ноября 2021. Абхазия-Информ. 30 декабря туристический поезд № 927/928 «Сочи» отправится в первый новогодний рейс из Туапсе в Гагру. На время зимних праздников комфортабельный состав, стилизованный под 70-80-е годы прошлого века, свяжет между собой все популярные курорты Черноморского побережья. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Жители и гости юга России смогут посетить Абхазию на туристическом поезде до 8 января включительно, кроме 4 января. Состав будет отправляться из Туапсе в 05.30, останавливаться в Сочи в 07:48 (стоянка 17 минут) и прибывать в Гагру в 11:35 в тот же день. В обратном направлении из Гагры поезд будет отправляться в 18:50, останавливаться в Сочи в 22:25 (время стоянки – пять минут) и прибывать в Туапсе в 00:35.

Кроме того, 3 января поезд проследует по укороченному маршруту от Гагры до Сочи. Также 5 января он будет отправляться из Сочи в Гагру.

График движения поезда разработан таким образом, чтобы в путешествие туристы могли отправиться утром, в первой половине дня прибыть в Абхазию и провести там целый день, а вечером вернуться.

Напомним, туристический поезд «Сочи» курсировал и в межсезонье. Состав начал ходить  по маршруту Туапсе – Гагра с 15 августа 2020 года. За это время он  перевез около 75 тысяч пассажиров.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 29 ноября 2021 18:10

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