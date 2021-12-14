АБХАЗИЮ ЖДЕТ БОЛЬШОЙ ПОТОК ТУРИСТОВ НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

В первую очередь туристов привлекает отсутствие антиковидных ограничений при посещении Абхазии – в республику можно въехать и поселиться в объектах размещения без предоставления результатов ПЦР-исследований или QR кодов.

Сухум. 14 декабря 2021. Абхазия-Информ. Российские туроператоры отмечают рост бронирования в Абхазии на новогодние праздники по сравнению с прошлым годом.

В то же время власти призывают жителей и гостей республики соблюдать профилактические меры – надевать маски в местах скопления людей, соблюдать социальную дистанцию, обрабатывать руки.

По опросу абхазских отельеров и российских туроператоров, рост бронирования ожидается после 15 декабря. Многие объекты размещения уже приостановили бронирование на новогодние праздники.

Цены на туры в Абхазию на Новый год у российских туроператоров варьируются от 25 до 35 тысяч рублей на двоих (4 ночи). В некоторые туры входит проживание, трехразовое питание, трансфер, новогодний банкет. Средняя продолжительность туров в Абхазию составляет от 4 до 7 дней.

Спросом пользуются зарекомендовавшие себя отели как по уровню комфорта, так и по ценовому предложению.

Наибольшим спросом и популярностью в новогодние праздники пользуются Гагра, Новый Афон и Сухум. В среднем спрос на размещение в отели зависит от наличия предоставляемых услуг.

Кроме того, есть спрос на туры в горный лагерь Адзгара в Кодорском ущелье, радоновый источник в Ткуарчале. Новогодний тур в Адзгару обойдется в 13 600 рублей с человека с 31 декабря по 02 января. Он будет включать в себя трехразовое питание, новогодний банкет и экскурсионную программу. Стандартные номера в радоновом источнике будут стоить 2000 рублей, бунгало на двоих 5000 рублей.

В среднем на данный момент бронирование на новогодние праздники в Абхазии составляет более 50%.

Об этом сообщает сайт Минтуризма Абхазии.