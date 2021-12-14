Сухум. 14 декабря 2021. Абхазия-Информ. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС РА и Погрануправления ФСБ России в Абхазии провели совместный рейд в акватории городов Новый Афон и Гудаута.

Была также осмотрена и прилегающая береговая полоса. В ходе проверки досмотрены несколько маломерных судов на предмет их технического соответствия установленным стандартам ,а также судовая документация.

По словам сотрудников ГИМС МЧС РА грубых нарушений в ходе рейда выявлено не было.