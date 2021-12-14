СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД В АКВАТОРИИ ГОРОДОВ НОВЫЙ АФОН И ГУДАУТА
Новости Вторник, 14 декабря 2021 19:09
Сухум. 14 декабря 2021. Абхазия-Информ. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС РА и Погрануправления ФСБ России в Абхазии провели совместный рейд в акватории городов Новый Афон и Гудаута.
Была также осмотрена и прилегающая береговая полоса. В ходе проверки досмотрены несколько маломерных судов на предмет их технического соответствия установленным стандартам ,а также судовая документация.
По словам сотрудников ГИМС МЧС РА грубых нарушений в ходе рейда выявлено не было.
Последнее от Super User
- ВРУЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ ИМЕНИ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА
- РЕЗУЛЬТАТЫ СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ ПО Р. ИНГУР
- РОССИЯ РАЗВЕРНЕТ «САНИТАРНЫЙ ЩИТ» НА ГРАНИЦЕ ДЛЯ СДЕРЖИВАНИЯ КОВИДА
- АБХАЗИЮ ЖДЕТ БОЛЬШОЙ ПОТОК ТУРИСТОВ НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
- В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЕТСЯ РОСТ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОВИДОМ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ