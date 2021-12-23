ПЕРЕТОК ИЗ РОССИИ ОСУЩЕСТВЛЕН В ДВА ЭТАПА

Сухум. 22 декабря 2021. Абхазия-Информ. Министерство экономики сообщает: в связи с ростом потребления электроэнергии, недостаточной пропускной способностью ВЛ 220 кВ «Ачгуара» и в связи с дефицитом гидроресурсов в Джварском водохранилище руководство Абхазии обратилось в правительство Российской Федерации об оказании содействия в решении проблемы энергообеспечения.

При поддержке правительства Российской Федерации проведены необходимые мероприятия по оказанию Республике Абхазия помощи в поставках электроэнергии.