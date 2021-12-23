АВАРИИ НА ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

В Сухумском районе два кабельных повреждения. В связи с этим отключены ПС Сухум-1 – 13 фидер (ДЭПО, часть Титова, район военкомата) и ПС Синоп-8 фидер (Турбаза, красный мост, белый мост, Батумская, Комсомольская,часть ул. Чанба).

Сухум. 23 декабря 2021. Абхазия-Информ. РУП «Черноморэнерго» сообщает: в связи ухудшением погодных условий, в электросетях республики произошли аварии разной степени сложности.

С момента обнаружения повреждения проводятся работы по ликвидации проблемы. Подача электроэнергии будет восстановлена в течении дня.

Очамчырский район: ПС Очамчыра-тяга – фидер Полигон (часть фидера запитана. Идут поиски обрыва в лесу, техника заехать не может, доступа нет).

В Гагре восстановлено энергоснабжение в районе Кемпинга.

По всей территории Абхазии аварийные группы компании ведут восстановительные работы.