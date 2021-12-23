БЮДЖЕТ СТОЛИЦЫ НА 2022 ГОД УТВЕРЖДЕН В РАЗМЕРЕ 82,3 МЛН РУБЛЕЙ

Основные параметры бюджета г. Сухум на 2022 год: по доходам – в сумме 1 178 424,8 тыс. руб. плюс межбюджетный трансферт из республиканского бюджета – 82 328,2 тыс. руб.; по расходам – в сумме 1 260 753, 0 тыс. руб.

Сухум. 23 декабря 2021. Абхазия-Информ. Проект бюджета города на 2022 год начальник Управления финансов Администрации Алхас Лагвилава представил депутатам как сбалансированный, в котором общие расходы равны общим доходам с учетом межбюджетного трансферта из республиканского бюджета в сумме 82 млн. 328 тысяч 200 рублей.

Алхас Лагвилава сообщил, что налог на прибыль предприятий и организаций – 464 741,1 тыс. руб. и подоходный налог с физических лиц – 532 593,1 тыс. руб.; акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Абхазии – 36 560, 1 тыс. руб; земельный налог и налоги на имущество – 53 300, тыс. руб.; специальные системы налогообложения – 68 500,0 тыс. руб.; государственная пошлина – 750,0 тыс. руб.; другие налоги сборы – 300,0 тыс. руб.; доходы от использования имущества, находящегося в госсобственности – 6 911,5 тыс. руб.; доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 1687,0 тыс. руб.; административные платежи и сборы – 1 722, тыс. руб.; прочие неналоговые доходы – 9 360,0 тыс. руб.

Алхас Лагвилава подробно рассказал депутатам о расходной части проекта бюджета. В частности, он отметил, что расходы в области жилищно-коммунального хозяйства составят 269 305,6 тыс. руб.; на образование предусмотрено – 512 306,5 тыс. руб.; здравоохранение – 209 217,6 тыс. руб.; культура и искусство – 11 900,0 тыс. руб.; физическая культура, спорт и молодежная политика – 38 403,8 тыс. руб.; социальная защита – 32 478,4 тыс. руб.

Отвечая на вопросы депутатов, Алхас Лагвилава сообщил, что заработная плата бюджетников составит 646 796,8 тыс. руб.

Проект бюджета был представлен депутатам более месяца назад, у них была возможность обсудить его с руководителями структурных подразделений администрации, получить ответы на возникавшие вопросы в Управлении финансов, поэтому споров и противоречий быть не могло, вопросов к Алхасу Лагвилава было не много.

Заместитель председателя Собрания Дмитрий Осия, поблагодарив Алхаса Лагвилава за исчерпывающую информацию, предложил коллегам проголосовать за представленный бюджет следующего года.

15 депутатов, участвовавшие в заседании Собрания, единогласно приняли бюджет Сухума на 2022 год.

Далее председатель Собрания Ираклий Харчилава, согласно повестке дня, предложил рассмотреть возможность изменения ставки социальных выплат инвалидам с детства первой группы.

«Решением депутатов предыдущего созыва Собрания, инвалидам с детства до 16 лет выплаты были увеличены с 600 до 1000 рублей. В случаях, когда после совершеннолетия, медкомиссия присваивает 1 группу инвалидности, они получают лишь 600 руб. Сегодня у нас есть возможность и им увеличить выплаты до 1000 рублей. Всего на учете в Управлении соцобеспечения состоит 191 инвалид с детства 1 группы», – подчеркнул Ираклий Харчилава.

Предложение Харчилава было единогласно поддержано и принято решение о повышении выплат инвалидам с детства 1 группы до 1000 рублей с января 2022 года.

Мадона КВИЦИНИЯ