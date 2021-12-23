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Абхазия Информ

ПРОЕЗД НА РИЦУ БЕЗ ЗИМНИХ ШИН ЗАПРЕЩЕН

Новости Четверг, 23 декабря 2021 19:26
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ПРОЕЗД НА РИЦУ БЕЗ ЗИМНИХ ШИН ЗАПРЕЩЕН

Сухум. 23 декабря 2021. Абхазия-Информ. С сегодняшнего дня введен абсолютный запрет на передвижение транспортных средств с нарушением рекомендуемых норм техники безопасности в направлении Рицинского реликтового национального парка.

В соответствии с указанием министра внутренних дел Республики Абхазия в целях обеспечения дорожной безопасности на сложных участках Рицинской трассы и территории реликтового национального парка полностью запрещено движение автотранспорта, не оборудованного зимними шинами.

Данная мера необходима в зимний период для предотвращения возможных аварийных ситуаций, сохранения жизни и здоровья наших граждан и гостей Абхазии. Ограничение действует с 23.12.2021 г. до специального распоряжения.

Рица – наиболее популярный горный курорт Абхазии. Но при сложных погодных условиях – выпадении осадков в виде снега и снижении среднеустойчивой температуры до минусовой, образуется гололед, что затрудняет передвижение автотранспорта.

Госавтоинспекция МВД Абхазии настоятельно рекомендует водителям и пешеходам неукоснительно выполнять требования Правил дорожного движения - от этого напрямую зависят их жизнь и здоровье.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 23 декабря 2021 19:28

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