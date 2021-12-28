ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 94 ЧЕЛОВЕК

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 83 пациента, в тяжелом состоянии 22 человека, состояние здоровья 61 пациента – средней степени тяжести.

Сухум. 28 декабря 2021. Абхазия-информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 435 человек, из них.

В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 16 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 17, состояние здоровья 6 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 9, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 18 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 37690 человек. Зарегистрировано 555 летальных случаев. Выздоровели 30067 человек.