В АБХАЗИЮ ДОСТАВИЛИ 1500 ДОЗ «СПУТНИК ЛАЙТ»
Новости Среда, 29 декабря 2021 13:22
Сухум. 29 декабря 2021. Абхазия-информ. Министерство здравоохранения Абхазии закупило 1500 доз российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт».
Препарат уже доставлен в Абхазию и с соблюдением температурного режима хранится на складе Минздрава.
Люди, желающие пройти ревакцинацию, с завтрашнего дня могут обращаться в прививочные пункты.
У жителей республики есть возможность вакцинироваться и в праздничные выходные дни: 4,5,6, 10, 11 и 12 января.