В АБХАЗИЮ ДОСТАВИЛИ 1500 ДОЗ «СПУТНИК ЛАЙТ»

Препарат уже доставлен в Абхазию и с соблюдением температурного режима хранится на складе Минздрава.

Люди, желающие пройти ревакцинацию, с завтрашнего дня могут обращаться в прививочные пункты.

У жителей республики есть возможность вакцинироваться и в праздничные выходные дни: 4,5,6, 10, 11 и 12 января.