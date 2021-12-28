ЗНОЙНЫЙ И «БУШУЮЩИЙ» ТОРЕАДОР АЛХАС ФЕРЗБА

Если окинуть взглядом творческую биографию Алхаса, то первое, что бросается в глаза – многогранность таланта, который обрабатывался упорной учебой с разных сторон, через соприкосновение со смежными видами искусства.

К опере и вокалу Алхас пришел через занятия скрипкой, виолончелью (красный диплом Сухумского музыкального училища) и живописью (Сухумское художественное училище). Здесь надо отметить, что Алхас родился в творчески «заряженной» семье Заслуженного артиста Республики Абхазия Анри Ферзба и Народной артистки Розы Чамагуа.

«Мне очень повезло, что в детстве мама заполняла все мое свободное время чем-то... Я занимался игрой на скрипке, после окончания войны – виолончелью. Собирался поступать в консерваторию, кстати, как виолончелист, но неожиданно увлекся вокалом к 19 годам. Все, что я успел освоить, все мои разносторонние навыки только помогают в вокальном творчестве. Я создаю образы, вижу в цветах то, о чем пою», – говорит Алхас.

Ещё одна черта, которая тоже, возможно, передалась по наследству от родителей – стремление к отточенности и совершенству в своем деле.

Перед поступлением в Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского Алхас обучался в течение года у заслуженного артиста РА Н. И. Найденова. В консерватории свой опыт ему передавал Народный артист РФ, профессор, солист Большого театра П.С. Глубокий. И снова – красный диплом (вокальный факультет Алхас Ферзба окончил с отличием в 2009 году), а ещё через три года – окончание аспирантуры по специальности «музыкальное искусство» (искусствоведение).

Профессиональная сольная деятельность Алхаса Ферзба связана с такими музыкальными учреждениями и коллективами как Оперный театр Московской консерватории имени П.И. Чайковского, Московский государственный академический хор под управлением В.Н. Минина, Московский государственный детский музыкальный театр имени Н.И. Сац.

В 2018 г. Алхас стал солистом Абхазской государственной филармонии имени Р. Гумба.

Он ведёт активную концертную деятельность в Абхазии и России, неоднократно принимал участие в фестивалях «Хибла Герзмава приглашает», является участником проектов фонда Ирины Архиповой.

Замечательному оперному певцу удалось работать с такими дирижёрами, как Д. Кроветти, Н. Некрасов, В. Минин, А. Петухов, Ф. Коробов, С. Кондрашев, Е. Бражник, А. Иоффе и др.

Участие в международных вокальных конкурсах принесло Алхасу Ферзба значительные победы, которыми можно заслуженно гордиться. Лауреат III премии XXIII Международного конкурса вокалистов им. М. И. Глинки, лауреат второй премии IX международного конкурса «Янтарный соловей» (Калининград, 2010 г.). Лауреат l премии Vl Международного конкурса музыки С. В. Рахманинова (Россия, 2016), лауреат II премии Международного конкурса им. Винченцо Беллини (Италия, 2011).

Из интервью агентству «Спутник. Абхазия» за 2018 г.:

– В чем, на ваш взгляд, заключается успех артиста сценического искусства?

– Я скажу так, нужно быть настоящим, банально, но это так. Нельзя посылать со сцены просто информацию, просто звукоизвлечение. Зритель может поставить дома диск с концертом, либо прочитать книжку, чтоб узнать ту или иную информацию. Люди приходят на концерт, чтобы получить эмоции, из зала он должен выйти с каким-то новым мироощущением, что-то должно поменяться внутри. Если это не происходит, это не искусство...

Мы все – часть природы, нам нравится все настоящее, почему нам нравятся восходы, закаты? Потому что это все настоящее. Если вкладывать частичку души в то, что делаешь на сцене, обязательно почувствуется понимание и отдачу публики, даже если зритель не понимает или не слышит слов, аура произведения ему передастся.

Любимым композитором Алхаса Ферзба является Сергей Рахманинов, на основе его произведений и был построен первый сольный концерт А. Ферзба в Абхазии.

«Я прикипел к творчеству Рахманинова, знаете. Он величайший композитор ХХ века. Он страстный, как наш народ, в каждом его романсе море эмоций, страстей и экспрессии, сам Сергей Васильевич очень близок мне по натуре. Разбирать Рахманинова можно всю жизнь, но так и не разобрать», – поясняет А. Ферзба.

Что является для Алхаса счастьем?

«Счастье – в самовыражении. Одна из главных целей – приносить радость зрителю. При этом всегда оставаться самим собой», – говорит певец.





