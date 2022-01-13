ПЛАН ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ЗА 2021 ГОД ВЫПОЛНЕН НА 115%

Сухум. 13 января 2022. Абхазия-Информ. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и инспекции по городу Сухум и районам за двенадцать месяцев 2021 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 3 394,5 млн. руб. при плане 2 958,8 млн. руб. Выполнение – 115%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 435,7 млн. руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – 136%, что в суммарном выражении равно 890,4 млн. руб.