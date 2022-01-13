ПЛАН ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ЗА 2021 ГОД ВЫПОЛНЕН НА 115%
Сухум. 13 января 2022. Абхазия-Информ. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и инспекции по городу Сухум и районам за двенадцать месяцев 2021 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 3 394,5 млн. руб. при плане 2 958,8 млн. руб. Выполнение – 115%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 435,7 млн. руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – 136%, что в суммарном выражении равно 890,4 млн. руб.
Поступления налоговых платежей по районам за двенадцать месяцев 2021 года составили:
По г. Сухум – при плане 1 591,2 млн. руб. поступило 1 727,3 млн. руб. выполнение 109%.
По Гагрскому району – при плане 747,4 млн. руб. поступило 879,4 млн. руб. выполнение 118%.
По Гудаутскому району – при плане 235,0 млн. руб. поступило 353,8 млн. руб. выполнение 151%.
По Сухумскому району - при плане 134,2 млн. руб. поступило 153,4 млн. руб. выполнение 114%.
По Гулрыпшскому району - при плане 63,4 млн. руб. поступило 82,3 млн. руб. выполнение 130%.
По Очамчырскому району - при плане 121,6 млн. руб. поступило 120,4 млн. руб. выполнение 99%.
По Ткуарчалскому району - при плане 22,3 млн. руб. поступило 27,1 млн. руб. выполнение 121%.
По Галскому району - при плане 43,7 млн. руб. поступило 50,8 млн. руб. выполнение 116%.
Поступление налоговых платежей в бюджет, администрируемых Министерством по налогам и сборам Республики Абхазия за декабрь текущего года составили - 304,5 млн. руб. при плане 310,1 млн. руб. Выполнение плана за декабрь 2021г. - 98%.
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