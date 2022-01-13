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Абхазия Информ

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Новости Четверг, 13 января 2022 19:56
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НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Сухум. 13 января 2022. Абхазия-Информ. Органом предварительного расследования УВД по Гагрскому району принято к производству уголовное дело, возбужденное по ч.1 ст. 223 УК РА в отношении жителя г. Гудаута Халия Астамура Хирсоновича 1972 г. р..

Гражданин Халия незаконно приобрел и хранил при себе без цели сбыта наркотическое   вещество "марихуана" до момента обнаружения и изъятия сотрудниками уголовного розыска Гагрского РУВД и патрульно-постовой службы в ходе проведенного личного досмотра.

Принадлежность изъятого у гражданина Халия вещества к наркотическому средству определена экспертами ЭКЦ МВД РА в результате проведенного исследования.

Астамур Халия отпущен под подписку о невыезде.

Сивакашвили Гиви Вахтангович 2001 г.р. был задержан днем ранее на посту "Мюссера" в ходе проведённых оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска данного контрольного пункта милиции. При лично досмотре у гражданина Сивакишвили изъят полиэтиленовый пакет с белым порошкообразным веществом, как впоследствии установлено специалистами экспертно-криминалистического центра МВД сильнодействующее наркотическое средство «Мефедрон».

По данному факту в отношении Гиви Сивакашвили группой дознания ОВД по Гудаутскому району по ч. 1 ст. 223 УК РА возбуждено уголовное дело, по которому проводится расследование, последний отпущен под подписку о невыезде.
Об этом сообщает сайт МВД РА.
Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 13 января 2022 20:14

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