НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА
Сухум. 13 января 2022. Абхазия-Информ. Органом предварительного расследования УВД по Гагрскому району принято к производству уголовное дело, возбужденное по ч.1 ст. 223 УК РА в отношении жителя г. Гудаута Халия Астамура Хирсоновича 1972 г. р..
Гражданин Халия незаконно приобрел и хранил при себе без цели сбыта наркотическое вещество "марихуана" до момента обнаружения и изъятия сотрудниками уголовного розыска Гагрского РУВД и патрульно-постовой службы в ходе проведенного личного досмотра.
Принадлежность изъятого у гражданина Халия вещества к наркотическому средству определена экспертами ЭКЦ МВД РА в результате проведенного исследования.
Астамур Халия отпущен под подписку о невыезде.
Сивакашвили Гиви Вахтангович 2001 г.р. был задержан днем ранее на посту "Мюссера" в ходе проведённых оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска данного контрольного пункта милиции. При лично досмотре у гражданина Сивакишвили изъят полиэтиленовый пакет с белым порошкообразным веществом, как впоследствии установлено специалистами экспертно-криминалистического центра МВД сильнодействующее наркотическое средство «Мефедрон».
Последнее от Super User
- ПРИ ТКУАРЧАЛСКОЙ ЦРБ ОТКРЫТ ПУНКТ СКОРОЙ ПОМОЩИ
- ПЛАН ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ЗА 2021 ГОД ВЫПОЛНЕН НА 115%
- В АБХАЗИИ В НОЧЬ С 13 НА 14 ЯНВАРЯ ПРАЗДНУЮТ АЖЬЫРНЫХУА
- КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ СТОЛИЦЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
- ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕНСИОННОГО ФОНДА АБХАЗИИ ОТЧИТАЛСЯ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ В 2021 ГОДУ