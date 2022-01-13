НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Сухум. 13 января 2022. Абхазия-Информ. Органом предварительного расследования УВД по Гагрскому району принято к производству уголовное дело, возбужденное по ч.1 ст. 223 УК РА в отношении жителя г. Гудаута Халия Астамура Хирсоновича 1972 г. р..

Гражданин Халия незаконно приобрел и хранил при себе без цели сбыта наркотическое вещество "марихуана" до момента обнаружения и изъятия сотрудниками уголовного розыска Гагрского РУВД и патрульно-постовой службы в ходе проведенного личного досмотра.

Принадлежность изъятого у гражданина Халия вещества к наркотическому средству определена экспертами ЭКЦ МВД РА в результате проведенного исследования.

Астамур Халия отпущен под подписку о невыезде.

Сивакашвили Гиви Вахтангович 2001 г.р. был задержан днем ранее на посту "Мюссера" в ходе проведённых оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска данного контрольного пункта милиции. При лично досмотре у гражданина Сивакишвили изъят полиэтиленовый пакет с белым порошкообразным веществом, как впоследствии установлено специалистами экспертно-криминалистического центра МВД сильнодействующее наркотическое средство «Мефедрон».

По данному факту в отношении Гиви Сивакашвили группой дознания ОВД по Гудаутскому району по ч. 1 ст. 223 УК РА возбуждено уголовное дело, по которому проводится расследование, последний отпущен под подписку о невыезде.