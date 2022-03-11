В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

Сухум. 11 марта 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел рабочее совещание с участием Первого вице-премьера Беслана Джопуа, вице-премьера, министра финансов Владимира Делба, вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, вице-премьера Сергея Пустовалова, министра по налогам и сборам Джансуха Нанба, председателя Государственного таможенного комитета Отара Хеция и председателя Национального банка Абхазии Беслана Барателия.
На совещании обсуждались вопросы по выработке предложений правительством, направленных на оказание мер государственной поддержки субъектам бизнеса в связи с резко меняющейся экономической обстановкой.
Александр Анкваб поручил в кратчайший сроки сформировать перечень предложений для принятия необходимых решений.