В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

Сухум. 11 марта 2022. Абхазия-Информ . П ремьер-министр Александр Анкваб провел рабочее совещание с участием Первого вице-премьера Беслана Джопуа, вице-премьера, министра финансов Владимира Делба, вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, вице-премьера Сергея Пустовалова, министра по налогам и сборам Джансуха Нанба, председателя Государственного таможенного комитета Отара Хеция и председателя Национального банка Абхазии Беслана Барателия.