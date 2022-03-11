НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА
Новости Пятница, 11 марта 2022 22:12
Сухум. 11 марта 2022. Абхазия-Информ. Сотрудниками уголовного розыска контрольного пункта милиции «Мюссера» в ходе проведения оперативных мероприятий изъято наркотическое вещество в особо крупном размере. Задержан житель Очамчырского района Тания Ахра Юрьевич 1989 г.р.
Принадлежащее последнему наркотическое средство, как впоследствии установлено в экспертно-криминалистическом центре МВД - «метамфетамин» массой более трех грамм, сотрудниками милиции изъято под ковриком пассажирского сидения автомобиля, на котором гражданин Тания следовал в качестве пассажира.
По данному факту в отношении Ахры Тания по ч. 3 ст. 223 УК РА возбуждено уголовное дело. Решением суда последний заключен под стражу. Расследование проводит следственная группа отдела внутренних дел по Гудаутскому району.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.