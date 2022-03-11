НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Принадлежащее последнему наркотическое средство, как впоследствии установлено в экспертно-криминалистическом центре МВД - «метамфетамин» массой более трех грамм, сотрудниками милиции изъято под ковриком пассажирского сидения автомобиля, на котором гражданин Тания следовал в качестве пассажира.