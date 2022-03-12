ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 78 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 12 марта 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 11 марта проведено у 216 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 78 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 19 пациентов, в тяжелом состоянии 5 человек, состояние здоровья 14 пациентов – средней степени тяжести.