ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 78 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 12 марта 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 11 марта проведено у 216 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 78 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 19 пациентов, в тяжелом состоянии 5 человек, состояние здоровья 14 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 27 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 4, в Гагрской ЦРБ – 11, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 4 пациента.
В Гудаутской ЦРБ скончались женщина 74 и мужчина 88 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 52764 человек.
Зарегистрировано 664 летальных случая. Выздоровели 47702 человека.