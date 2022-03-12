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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПРОХОДЯТ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ

Новости Суббота, 12 марта 2022 13:04
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В АБХАЗИИ ПРОХОДЯТ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ

Сухум. 12 марта 2022. Абхазия-Информ. В Абхазии проходят выборы в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия.

По словам председателя ЦИК Дмитрия Маршан, в 08:00 открылись все 152 участка в 35 избирательных округах.

К 12:00 часам проголосовали около 10% избирателей. В списки избирателей внесено около 130 тысяч человек.

Как отмечает Маршан – по сравнению с прошлыми выборами явка к этому времени средняя, но необходимый минимум достигнут. Низкий процент явки председатель ЦИК связывает с погодными условиями и пандемией COVID-19.

На 35 депутатских мест претендуют 123 кандидата, из них 107 мужчин и 16 женщин. Самому молодому – 25 лет, самому старшему – 75. (В 2017 году на 35 депутатских мандатов претендовали 139 кандидатов, из них 115 были выдвинуты инициативными группами, 24 – четырьмя политическими партиями.) 

В трех округах проходят безальтернативные выборы. В девяти округах по два кандидата, а самое большое количество кандидатов в округе №7 – девять.

За ходом выборов наблюдают международных наблюдателей – представители ЦИК РФ, Государственной Думы, Приднестровской Молдавской Республики, Южной Осетии, Луганской Народной Республики, Общественной палаты РФ и Парламентского собрания союза Беларуси и России.

Участки для голосования закроются в 20:00.

Выборы признаются несостоявшимися, если в них принимало участие менее 25% избирателей, внесенных в списки для голосования.

Если по избирательному округу баллотировалось более двух кандидатов и ни один из них не был избран, окружная избирательная комиссия принимает решение о проведении в округе повторного голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов. Повторное голосование проводится не позднее чем в двухнедельный срок.

На повторном голосовании избранным считается кандидат, получивший больше голосов, вне зависимости от того, сколько избирателей приняло участие в голосовании.

Центральная избирательная комиссия должна зарегистрировать избранных депутатов не позднее семи дней со дня голосования.

Предварительные итоги выборов будут объявлены 13 марта в 12:00.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Суббота, 12 марта 2022 13:08

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