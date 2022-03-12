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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПРОГОЛОСОВАЛ НА ВЫБОРАХ В ПАРЛАМЕНТ СТРАНЫ

Новости Суббота, 12 марта 2022 13:09
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ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПРОГОЛОСОВАЛ НА ВЫБОРАХ В ПАРЛАМЕНТ СТРАНЫ

Сухум. 12 марта 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания проголосовал на выборах в парламент республики на избирательном участке в Очамчырском районе по месту прописки, в селе Тамыш Очамчырского района, избирательный округ №31 (Кындыгский).

«Надеюсь, что все пройдет хорошо, наши граждане изберут в парламент достойных депутатов, потому что от того, какой парламент мы изберем, зависит и дальнейшее развитие государства. В стране немало проблем, ситуация с коронавирусом пока еще сложная. Кроме того, осложняется обстановка вокруг стратегического партнера Абхазии - России в связи с ситуацией в Донбассе и на Украине. Всех ожидают инфляция, повышение цен, но мы не боимся трудностей, их надо решать. В этом важна и роль законодательного органа страны», – сказал Бжания журналистам.

Он выразил надежду на то, что выборы пройдут в спокойной обстановке, без нарушений.

В этом округе баллотируются два кандидата – депутат пока еще действующего парламента Гарри Кокая и бывший генеральный директор компании «Черноморэнерго» Резо Зантария.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Суббота, 12 марта 2022 13:26

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