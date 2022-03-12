ЧЛЕНЫ ОП РФ НАБЛЮДАЮТ ЗА ХОДОМ ВЫБОРОВ В ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ

Сухум. 12 марта 2022. Абхазия-Информ. Члены Общественной палаты РФ находятся на избирательных участках в Республике Абхазия, где в субботу проходят выборы депутатов Народного Собрания. Владимир Зорин, Алена Булгакова, Александр Холодов и Михаил Аничкин посещают избирательные участки присутствуют на встречах в ЦИК Абхазии и Общественной палате Республики.

Голосование в стране с 2009 года проходит только по абхазским паспортам и с обязательным проставлением штампа в паспорте при выдаче избирательного бюллетеня.

«Эта особенность привлекла внимание, когда мы наблюдали за подготовкой избирательного участка. Такую норму ввели в законодательство по инициативе Общественной палаты республики», – разъяснила исполнительный директор НОМ, член ОП РФ Алёна Булгакова.

Право избирать в парламент принадлежит каждому гражданину Абхазии, достигшему ко дню или в день выборов совершеннолетия. Не могут избирать граждане, признанные судом недееспособными, и граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

Однако избирательный бюллетень, рассказывает Булгакова, может быть выдан совершеннолетним гражданам республики, паспорт которых выдан не ранее 2016 года.

Всего в Абхазии существует 11 партий, четыре из которых представили 15 кандидатов. За весь период проведения кампании жалоб от кандидатов и политических партий не поступало, сообщил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршания на встрече с членами ОП РФ в субботу.

Голосование на избирательных участках по выборам в парламент Абхазии началось 12 марта. Оно пройдёт в 35 округах на 152 избирательных участках с 8:00 до 20:00 (по местному времени). По итогам выборов будут замещены 35 мандатов, на которые претендуют 123 кандидата.

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