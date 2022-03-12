ВЫБОРЫ В ПАРЛАМЕНТ СОСТОЯЛИСЬ

Сухум. 12 марта 2022. Абхазия-Информ. В 20:00 завершилось голосование по выборам депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия. Во всех 35 избирательных округах (152 избирательных участка) начался подсчет голосов избирателей.

Министр внутренних дел Вальтер Бутба рассказал об обеспечении безопасности при проведении выборов. «Для обеспечения безопасности при проведении выборов в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия, личный состав министерства внутренних дел с 11 марта переведен на усиленный вариант несения службы. Задействовано свыше 900 сотрудников. Все 152 участка были взяты под круглосуточную охрану. Силами министерства внутренних дел обеспеченно сопровождение делегаций международных наблюдателей и гостей, прибывших в Абхазию», – рассказал Бутба.

По его словам, главная задача личного состава МВД – оказание помощи избирательным комиссиям в соблюдении гражданами установленных на выборах правил и недопущение нарушения общественного порядка – выполнена.

«Никаких ограничений перемещения автотранспорта не было. Только в столице перекрыт проезд для автомобилей по улице Конфедератов, от улице Ардзинба до ул. Лакоба, у здания где размещен ЦИК», – сказал министр.

Сотрудники милиции имели возможность проголосовать, так как при введении усиленного варианта несения службы, была предусмотрена взаимозаменяемость.

По словам Вальтера Бутба, с избирательных участков жалобы о нарушениях не поступали, выборы проходили в спокойном режиме за исключением некоторых шероховатостей, которые не влияют на результаты выборов.

На 11 марта паспортизировано 152 тысячи 116 граждан, из которых несовершеннолетние – 5 тысяч 112 человек.

Не поступало никаких заявлений о нарушениях в ходе голосования и в Генеральную прокуратуру. Об этом сообщил первый заместитель генпрокурора Дамир Квициния.

В день голосования в органах прокуратуры установлено дежурство. Вся информация о нарушениях избирательного законодательства на местах, направлялась в центральный аппарат генеральной прокуратуры.

В ходе предвыборной кампании в органы прокуратуры поступило три заявления.

Прокуратура города Сухум от председателя республиканской общественной организации «Абхазское народное движение» Адгура Ардзинба проводит проверку на предмет причастности кандидата в депутаты Ираклия Чачхалия к проводимым работам по освещению улиц в микрорайоне Маяк.

«В рамках проверки на данном этапе проведен опрос жителей, по результатам которого факт подкупа избирателей не установлен. Проверка продолжается»,к– сказал Квициния.

Еще одна проверка, опять же по заявлению Адгура Ардзинба, проводится проверка в отношении кандидата в депутаты по избирательному округу №2 Астамура Герхелия.

«К заявлению представлена публикация неустановленного интернет-ресурса, в которой выражается благодарность Герхелия за оказание содействия в восстановлении остановки общественного транспорта в Новом районе. 7 марта в ответ на наш запрос администрация Сухума представила информацию, согласно которой муниципальное учреждение «Горстройпроект» с 20 по 28 января 2022 года провело работы по восстановлению остановки общественного транспорта по адресу ул. Аргун, 12, остановка у школы №15», – сообщил Кициния.

В январе администрация Сухума обратилась к руководству ОО «Рубин» с просьбой рассмотреть возможность восстановления трех островок общественного транспорта в Новом районе. На март запланированы работы по ремонту остановок. Финансирование осуществляется ОО «Рубин».

«Фактов, требующих вмешательства для принятия мер прокурорского реагирования в настоящее время не установлено», – отметил первый зам генпрокурора.

По обращению кандидата в депутаты Смыр, проводится проверка законности прописки и перепрописки граждан в период избирательной кампании.

«В ходе проверки в действиях должностных лиц МВД по Гудаутскому району были выявлены факты нарушения приказа министра внутренних дел, а именно осуществление прописки и перепрописки 58 граждан в отсутствие установленного перечня документов для прописки. Проверка по заявлению продолжается», – утонил Квициния.

Проверкой также установлено, что все лица указанные в заявлении, в соответствии с порядком прописки граждан РА, утверждённым Президентом в 2016 году, обладают правом прописки. В настоящее время о выявленных фактах нарушений информация направлена в ЦИК РА.

Также внесено представление в Паспортное управление МВД с требованием устранить выявленные нарушения в пятидневный срок. Сегодня же в органы прокуратуры никаких заявлений и жалоб не поступало.



Об этом сообщает АПСНЫПРЕСС.