В АБХАЗИЮ ПО ЕДИНОМУ БИЛЕТУ

Сухум. 21 марта 2022. Абхазия-Информ. АНО «Единая транспортная дирекция» готовится возобновить мультимодальные пассажирские перевозки из регионов Российской Федерации в Республику Абхазия и в обратном направлении. Билеты на шестой курортный сезон 2022 года уже доступны для покупки.

Перевозки будут осуществляться с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи с 30 апреля по 30 сентября в пять городов Республики Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.

Для улучшения транспортной доступности данного направления Минтранс России в лице АНО «Единая транспортная дирекция» еще в 2017 году внедрил систему «единого» билета. Это избавляет пассажиров от необходимости оформлять множество проездных документов. Пассажир получает единый транспортный документ на весь маршрут поездки с учетом всех видов транспорта, максимально удобную стыковку между рейсами и круглосуточное сопровождение.

Оформить «единый» билет «поезд + автобус» можно в кассах любого железнодорожного вокзала, агентских сетей АО «ФПК», а также на сайте ОАО «РЖД». Билет «самолет + автобус» оформляется через агентскую сеть Транспортной клиринговой палаты. Стоимость проезда составит: Сочи – Гагра – 458 руб., Сочи – Пицунда – 506 руб., Сочи — Гудаута – 582 руб., Сочи – Новый Афон – 657 руб., Сочи – Сухум – 707 руб.

Перевозки будут осуществляться на комфортабельных микроавтобусах. C подробной информацией о «едином» билете можно ознакомиться на официальном сайте АНО «Единая транспортная дирекция», а также по телефону круглосуточной бесплатной «горячей» линии 8 (800) 600-1-006.



