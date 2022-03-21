ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 35 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 19 марта 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 99 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 35 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 22 пациента, в тяжелом состоянии 8 человек, состояние здоровья 14 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 17 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 9, в Гагрской ЦРБ – 8, в Ткуарчалской ЦРБ – 5 пациентов.
В Сухумской инфекционной больнице скончались два пациента, женщина 85 и мужчина 64-х лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53122 человека.
Зарегистрировано 672 летальных случая. Выздоровели 48911 человек.