ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 35 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 19 марта 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 99 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 35 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 22 пациента, в тяжелом состоянии 8 человек, состояние здоровья 14 пациентов – средней степени тяжести.