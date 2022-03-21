22 МАРТА В БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ ГОРОДА НЕ БУДЕТ ВОДЫ

Сухум. 21 марта 2022. Абхазия-Информ. МУП «Водоканал» г.Сухум сообщает: завтра, 22 марта, в связи с ремонтом водопровода по ул.Воронова-Ардзинба, ул. Дбар-Искандер, ул. Искандер-Джонуа, ул. Бегуаа (ж\д эстакада) с 00:00 до 24:00 будет прекращена подача питьевой воды по ул. Эшба, в районах Колос и вокзал, по ул. Адыгейская, в нагорной и центральной части города, на Новом районе, Старом поселке, Маяке, ВИЭМе.

МУП «Водоканал» приносим свои извинения за причинённые неудобства.