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Абхазия Информ

САИДА БУТБА ИЗБРАНА ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Понедельник, 21 марта 2022 15:17
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САИДА БУТБА ИЗБРАНА ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 21 марта 2022. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента избрали Саиду Бутба председателем Верховного суда.

За ее кандидатуру 32 депутата, против – двое.

БУТБА Саида Рушниевна родилась 23 июня 1983 года в г. Сухуме.

1989-1992 гг. – учеба в Сухумской горской средней школе № 10 им. Н. Лакоба.

В 1992 году поступила в Адыгейскую республиканскую гимназию №1, которую окончила с золотой медалью в 2000 г.

В 2000 году поступила и в 2005 году окончила с отличием юридический факультет Адыгейского государственного университета. Почетный студент Адыгейского государственного университета.

2005-2008 гг. – учеба в очной аспирантуре Кубанского государственного университета, на кафедре теории и истории государства и права. 2008 г. – досрочно защитила кандидатскую диссертацию по специальности «теория и история права и государства; история учений о праве и государстве». Тема диссертационного исследования – «Особенности формирования правовой системы Республики Абхазия (1990-2005 гг.)».

2005-2006 гг. – работа в отделе подготовки и экспертизы законопроектов Правового управления Государственного Совета- Хасэ Республики Адыгея.

2009-2010 гг. – старший референт отдела государственного контроля Администрации Президента Республики Абхазия.

2009-2010 гг. – старший научный сотрудник Центра стратегических исследований при Президенте Республики Абхазия.

2009-2010 гг. – преподаватель Сухумского открытого института, курсы «Конституционное право Республики Абхазия», Конституционное право зарубежных стран».

2010-2020 гг. – начальник юридического подразделения Службы государственной безопасности РА.

2020-2022 гг. – заместитель руководителя Администрации Президента РА.

17 февраля 2022 года – избрана судьей Верховного суда РА.

С сентября 2009 года по настоящее время – преподаватель Абхазского государственного университета, курс – «Административное право Республики Абхазия».

С. Бутба доцент кафедры «Государство и право» Абхазского государственного университета. Автор более 40 опубликованных работ, в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК России, автор четырех монографий.

Замужем, имеет дочь.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 21 марта 2022 15:22

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