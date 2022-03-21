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Абхазия Информ

ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ «АГТК» ПЕРЕДАЛА БЕЖЕНЦАМ 220 КГ МЯСА

Новости Понедельник, 21 марта 2022 15:23
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ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ «АГТК» ПЕРЕДАЛА БЕЖЕНЦАМ 220 КГ МЯСА

Сухум. 21 марта 2022. Абхазия-Информ. Республиканское унитарное предприятие «АГТК» передало руководству пансионата «Айтар» 220 килограммов свежего мяса. Топливная компания приобрела мясной продукт специально для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик, которые находятся в Абхазии.

По словам директора пансионата Тимура Адлейба, государство обеспечивает всем необходимым беженцев, но, тем не менее, дополнительная продовольственная помощь не будет излишней.

«Мы очень благодарны РУП «АГТК» за оказанное внимание. Мясо очень хорошего качества, из него мы приготовим для беженцев вкусные блюда», –отметил Тимур Адлейба.

На сегодняшний день в пансионате «Айтар» находятся 94 беженца, в числе которых 37 детей.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 21 марта 2022 15:26

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