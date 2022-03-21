КУРСАНТЫ УЦ МВД АБХАЗИИ УСПЕШНО ЗАКРЫЛИ ОЧЕРЕДНУЮ СЕССИЮ

К обучению нового поколения сотрудников милиции в специализированном центре подходят со всей ответственностью и строгостью.

Сухум. 21 марта 2022. Абхазия-Информ. Завершилась зачетно-экзаменационная сессия в Учебном центре МВД Абхазии. Курсанты показали полученные базовые знания по истории государства и права, конституции Республики Абхазия, криминалистике, уголовному процессу и оперативно-розыскной деятельности.

За срок обучения курсанты в обязательном порядке проходят в полном объеме физическую, строевую и боевую подготовку. В соответствии с учебным планом уже с первого курса, помимо теоретических знаний и мер безопасности, проводятся занятия по огневой подготовке с выполнением практических стрельб из штатного стрелкового оружия.

Немаловажно, что казарменный режим и строгий внутренний распорядок Учебного центра положительно влияет на уровень дисциплины и, как следствие, на успеваемость. Получив соответствующее образование, приложив максимум усилий и освоив специальные дисциплины, у будущих милиционеров есть все возможности достичь профессионального уровня в службе.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.