ИЗЪЯТА КОНТРАБАНДА

Сухум. 21 марта 2022. Абхазия-Информ. 19 марта 2022 г. должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста «Псоу» ГТК в ходе реализации оперативной информации на стационарном посту ГАИ «Бзыбь» было остановлено и подвергнуто досмотру автотранспортное средство, управляемое гражданином Республики Абхазия.

В результате досмотра салонного отделения обнаружена табачная продукция без акцизных марок РА в количестве 12 600 шт.

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.