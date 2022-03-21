АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ СЕРГЕЯ ЛАВРОВА С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

Свидетельствую Вам свое уважение и направляю самые теплые поздравления по случаю Вашего Дня рождения.

Будучи одним из самых ярких и авторитетных дипломатов и политиков, Вы участвуете в решении сложнейших вопросов международной повестки отношений. Выдающиеся результаты, достигнутые Вами на дипломатическом поприще, успешное отстаивание национальных интересов страны на международной арене вызывают заслуженное признание среди коллег по всему миру.

Уважаемый Сергей Викторович, с особым уважением к Вам относятся в Республике Абхазия за уважительное отношение к Республике и деятельность, направленную на укрепление дружбы, сотрудничества и равноправного диалога между нашими государствами.

В этот знаменательный день, уважаемый Сергей Викторович, примите пожелания успехов в работе, благополучия, реализации всех профессиональных и жизненных планов.