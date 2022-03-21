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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА УЧЕНИКОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ ИМЕНИ В. П. СУРИКОВА И ДДТ «АЙНАР»

Новости Понедельник, 21 марта 2022 15:54
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В СУХУМЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА УЧЕНИКОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ ИМЕНИ В. П. СУРИКОВА И ДДТ «АЙНАР»

Сухум. 21 марта 2022. Абхазия-Информ. В рамках международного творческого проекта «Арт-палитра» в Доме детского творчества «Айнар» открылась совместная выставка картин учеников липецкой Детской художественной школы № 2 им. В.И. Сурикова и воспитанников дома детского творчества «Айнар» под названием «Цвет».

Выставочный проект существует уже восемь лет. Организовано более 10 совместных выставок в выставочном зале ДДТ «Айнар», а его директором, членом Союза художников Абхазии и России Виталием Кацба – более 8 мастер классов.

На выставке представлено 70 картин, 35 из них – учеников липецкой школы, 35 – детского творчества «Аинар».

«Сегодня в нашем центре открылась выставка «Цвет», на которой представлено много ярких и красочных картин наших учеников и учеников школы им. Сурикова. Они писались на протяжении двух лет, и сегодня мы имеем возможность представить их вам. Это уже не первая наша выставка, мы проводим ее каждую весну на протяжении нескольких лет. Я считаю, что такие мероприятия – отличная возможность отвлечься от нынешних тревожных событий, дети не должны ощущать все это, они должны развиваться и получать образование должным образом, ну и конечно, хорошая возможность обмена опытом. Наши дети могут посмотреть на работы других молодых художников и возможно открыть для себя что-то новое. Следующую выставку планируется провести в Липецке, где будут представлены работы молодых начинающих художников», – отметил Виталий Кацба.

На выставке представлены работы учеников ДХШ номер 2 им. В. И. Сурикова: «Утро» Наиды Халиловой, «Гортензия и тюльпаны» Ирины Гладких, «Молитва» Елены Кузиной, «Лето» Елены Грещенко, «Натюрморт» Яны Кривопусковой, «Пейзаж» Полины Красовой, «Зима» Елены Дудиной и работы абхазских учеников – Софии Хизириши, Руслана Какуридзе, Амры Герхелия, Анны Когония, Амелии Тория, Анастасии Багапш, Миланы Хварцкия, Иллирии Гуния и многие другие.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 21 марта 2022 15:55

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