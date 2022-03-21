ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ И ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПРОЖИВАЮЩИЕ В АБХАЗИИ, НАДЕЛЯЮТСЯ ПРАВОМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ АБХАЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ

Необходимость внесения изменения в статью 47 Гражданского Кодекса обусловлена тем, что в закон Республики Абхазия «Об актах гражданского состояния» вносится дополнение, предусматривающее предоставление гражданам Республики Абхазия, иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим на территории Республики Абхазия, права не только на перемену, но и на восстановление абхазской национальной принадлежности.

«Поскольку в статье 47 части 1 Гражданского Кодекса указан исчерпывающий перечень актов гражданского состояния, подлежащих государственной регистрации, указанную статью следует дополнить еще одним актом гражданского состояния: «восстановление абхазской национальной принадлежности». Это позволит исключить противоречия между Гражданским Кодексом и законом «Об актах гражданского состояния», - сказал Агрба.

Валерий Агрба напомнил о том, что законопроект о внесении изменений в закон "Об актах гражданского состояния" был принят в первом чтении 31 марта 2021 года, инициатором его принятия был спикер Валерий Кварчия.

«10 марта 2022 г. профильный комитет рассмотрел предлагаемые изменения и рекомендовал законопроект для принятия во втором чтении», - сказал Агрба.

Депутаты также внесли изменения в закон РА «Об актах гражданского состояния».

«Необходимость внесения в него изменений обусловлена тем, что в действующей редакции закона предусмотрена государственная регистрация перемены национальной принадлежности гражданами РА. В главу 8 вносятся дополнения, в соответствии с которыми наряду с гражданами РА также иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории Абхазии, наделяются правом восстановления абхазской национальной принадлежности. Это даст возможность избежать ограничения прав граждан определенной категории, желающих восстановить свою национальную принадлежность. Указанные изменения позволят восполнить пробелы в данной сфере правового регулирования, предоставив гражданам право не только на перемену, но и на восстановление абхазской национальной принадлежности, и расширив круг субъектов, обладающих этим правом», – отметил Агрба.

В закон «Об актах гражданского состояния» также вносятся дополнения, в соответствии с которыми, правом на восстановление абхазской фамилии наделяются не только этнические абхазы, но также иностранные граждане и лица без гражданства.

Законопроект вызвал бурное обсуждение. Мнения разделились. Большинство депутатов выступило за принятие законопроекта, часть парламентариев предложила доработать его, связывая это с риском изменения национальной принадлежности гражданами Грузии.

Депутат Гиви Кварчия сказал, что это возвращение исторической справедливости. В 30-е годы в одночасье тысячам абхазов изменили национальную принадлежность и их никто не спрашивал.

«Как мы проголосуем за эти поправки, так мы и останемся в истории», – заявил спикер Валерий Кварчия.

По мнению депутата Саида Харазия, надо поддержать законопроект, чтобы братья адыги и другие проживающие в Абхазии могли получить абхазское гражданство.

Законопроекты приняты во втором и третьем окончательном чтении.

Об этом сообщает Апсныпресс.