ТПП АБХАЗИИ ОТМЕТИЛО 20-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Сухум. 21 марта 2022. Абхазия-Информ. Торгово-промышленная палата торжественно отметила 20-летие со дня создания. Учитывая то, что в республике действуют ограничительные меры, мероприятие проходило в закрытом формате. В нем приняли участие члены правления ТПП, а также предприниматели, сотрудничающие с палатой много лет.

Поздравив предпринимателей и коллег с юбилеем, президент ТПП Тамила Мерцхулава подчеркнула, что история палаты всегда неразрывно будет связана с его именем Геннадия Леонидовича.

«Под его руководством, палата прошла далеко не простой, но интересный и славный путь своего становления. Мне выпала высокая честь продолжить начатую им работу вместе с коллективом. Я благодарю свой коллектив, который каждый день делает все возможное для того, чтобы поставленные цели и задачи выполнялись в срок, чтобы наша работа была полезной и значимой в деле развития предпринимательства в стране», – сказала президент ТПП.

Она также поблагодарила за сотрудничество всех членов палаты, руководителей входящих в нее предприятий, все предпринимательское сообщество, органы исполнительной власти, с которыми палата вместе решает важные задачи на благо развития предпринимательства и экономики Абхазии в целом.

«Убеждена, что опыт и профессионализм сотрудников Торгово-промышленной палаты Абхазии во взаимодействии с органами власти, бизнесом и общественностью будут и впредь способствовать претворению в жизнь перспективных проектов на благо всей страны», – подчеркнула Тамила Мерцхулава.

Как правило, ни один праздник не обходится без наград, и нынешнее мероприятие не стало исключением.

За многолетний и значимый вклад в становление и развитие Торгово-промышленной палаты, а также в честь ее 20-летия Почетной грамотой и медалью ТПП с золочением награждены члены Правления ТПП РА:

Юрий Акаба, президент Торгово-промышленной палаты Абхазии в 2004 году, ныне заместитель генерального директора Научно- исследовательского института сельского хозяйства Академии наук Абхазии;

Адгур Лушба, вице-президент Торгово-промышленной палаты Абхазии с 2007 по 2016 годы, директор общества с ограниченной ответственностью «Кентавр»;

Вахтанг Харчилава, директор завода «Заря» г.

Михаил Чалмаз, председатель Совета директоров Коммерческого банка «Амра-банк»;

Ирина Заркуа, основатель и владелец ресторана «Эрцаху»;

Ия Габуния, помощник президента ТПП РА по внешним связям.

За многолетнее сотрудничество с Торгово-промышленной палатой и значимый вклад в экономическое развитие Республики Абхазия, а также в честь ее 20-летия, медалью ТПП с золочением награждены почетные члены Торгово-промышленной палаты, общества с ограниченной ответственностью «Вина и воды Абхазии», «Премиум», «Север-1», «Атриум-Виктория», «Пивоваренный завод «Сухумский», «Позитив», «Абхазпродукт», «Гаруда-экспресс», «Каскад-М», «Ахра-2006» и совместное предприятие «А-Мобаил».

За многолетнее сотрудничество с ТПП и вклад в экономическое развитие Республики Абхазия и в честь 20-летия, серебряной медалью Торгово-промышленной палаты награжден почетный член палаты - ООО «Мега-Транс».

За многолетнее сотрудничество с ТПП и вклад в экономическое развитие Республики Абхазия, а также в честь 20-летия палаты звание «Почетный член Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия» с вручением медали ТПП с золочением присвоено ООО «СМОК», коммерческим банкам «Амра-Банк» и «Кибит-банк».

За активное сотрудничество с ТПП и вклад в экономическое развитие Республики Абхазия, а также в честь 20-летия палаты звание «Почетный член Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия» присвоено: индивидуальным предпринимателям Денизу Званба и Камиле Квициния, обществам с ограниченной ответственностью «Хамса», «Супермаркет «Сухум», «Аква-Сервис», «Флагман», «Минеральные воды Абхазии», «ЛООДИ», «Сухумскому ДОЗ «Апсны» и «Интер-Сухум».

За вклад в социально-экономическое развитие Республики Абхазия и в честь 20-летия ТПП дипломом Торгово-промышленной палаты награждено ООО КБ «Гарант-Банк».

За вклад в развитие социально-значимых услуг и в честь 20-летия ТПП дипломом Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия награждено ООО «Инлайф».

За вклад в развитие туристической отрасли и в честь 20-летия ТПП дипломом Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия награждено Республиканское унитарное предприятие «Айтар».

За активную внешнеэкономическую деятельность и вклад в экономическое развитие Республики Абхазия, а также в честь 20-летия ТПП дипломом Торгово-промышленной палаты награждены : общества с ограниченной ответственностью «Дурипшская винодельня», «Абхазские мандарины», «ГАРАНТ №1» и «Лион».

Руководство ТПП отдельно отметило сотрудников, которые работают в палате со дня ее основания.

За многолетний и значимый вклад в становлении и развитие Торгово-промышленной палаты и в честь 20-летия ТПП Почетными грамотами награждены: Майя Аджба – начальник Управления экспертизы и оценки; Ада Допуа – начальник Управления финансов; Саида Кутарба – заместитель начальника Управления сертификации, деловой информации, консультации и предпринимательства и Рудета Сангулия – начальник Управления делами.

Были отмечены сотрудники ТПП, которые ежедневно вносят свой вклад в работу палаты.

За высокие показатели работы и добросовестный труд на благо развития Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия и в честь 20-летия грамотами ТПП награждены: Дзирасса Дзидзария – юрист ТПП; Кира Зекир-оглы – начальник Управления по работе с членами ТПП, предприятиями и общественными объединениями; Лана Киут – начальник Управления сертификации, деловой информации, консультации и предпринимательства; Кама Цвижба – начальник Управления внешних связей и инвестиций; Теона Этерия – начальник Управления информационных технологий, рекламы и выставочной деятельности; Алиса Лакоя – заместитель начальника Управления сертификации, деловой информации, консультации и предпринимательства и Наала Басария – специалист Управления внешних связей и инвестиций.

За значительный вклад в развитие Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия и личную активность, а также в честь 20-летия ТПП Грамотой награждены Вячеслав Цугба – советник президента ТПП и Наталья Шульгина - собственный корреспондент ТПП РА.

За вклад в развитие системы Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия и в честь 20-летия, медалью ТПП РА с золочением награждена Наталья Кварацхелия.

Мероприятие проходило в теплой и дружественной обстановке. Друзья и коллеги, представители бизнес-сообщества от всей души поздравляли руководство Торгово-промышленной палаты, весь коллектив и себя лично с этой знаменательной датой. Вспоминали сколько пришлось вместе пройти и испытать на этом пути. При этом все подчеркивали, что ТПП всегда стояло на страже предпринимателей и поддерживало их в трудную минуту.

Мероприятие завершилось торжественным обедом.