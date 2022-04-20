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Абхазия Информ

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ АБХАЗСКИМ ДОБРОВОЛЬЦАМ В ДНР

Новости Четверг, 21 апреля 2022 00:15
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ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ АБХАЗСКИМ ДОБРОВОЛЬЦАМ В ДНР

Сухум. 20 апреля 2022. Абхазия-Информ. По поручению президента, Аслана Бжания сотрудники МЧС Абхазии во главе с министром Львом Квициния вновь отправились на Донбасс.

Это пятая по счету поездка спасателей с начала нынешнего года. На сей раз гуманитарный груз везут в Донецкую Народную Республику целенаправленно для абхазских добровольцев, защищающих жителей Донбасса.

В общей сложности им будет доставлено 10 тонн груза. В первую очередь это продукты питания, бутилированная вода, а также одежда, спальные принадлежности, берцы, средства личной гигиены.

Гуманитарная помощь укомплектована исходя из первоочередных потребностей грузополучателя для обеспечения его полноценной жизнедеятельности в условиях реальных боевых действий.

По словам руководства спасательного ведомства Абхазии, гуманитарный груз сформирован как за счет  средства госбюджета, так и за счет личных  пожертвований  граждан республики.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 21 апреля 2022 00:21

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