ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ АБХАЗСКИМ ДОБРОВОЛЬЦАМ В ДНР

Это пятая по счету поездка спасателей с начала нынешнего года. На сей раз гуманитарный груз везут в Донецкую Народную Республику целенаправленно для абхазских добровольцев, защищающих жителей Донбасса.

Сухум. 20 апреля 2022. Абхазия-Информ. По поручению президента, Аслана Бжания сотрудники МЧС Абхазии во главе с министром Львом Квициния вновь отправились на Донбасс.

В общей сложности им будет доставлено 10 тонн груза. В первую очередь это продукты питания, бутилированная вода, а также одежда, спальные принадлежности, берцы, средства личной гигиены.

Гуманитарная помощь укомплектована исходя из первоочередных потребностей грузополучателя для обеспечения его полноценной жизнедеятельности в условиях реальных боевых действий.

По словам руководства спасательного ведомства Абхазии, гуманитарный груз сформирован как за счет средства госбюджета, так и за счет личных пожертвований граждан республики.