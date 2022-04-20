ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ АБХАЗСКИМ ДОБРОВОЛЬЦАМ В ДНР
Сухум. 20 апреля 2022. Абхазия-Информ. По поручению президента, Аслана Бжания сотрудники МЧС Абхазии во главе с министром Львом Квициния вновь отправились на Донбасс.
Это пятая по счету поездка спасателей с начала нынешнего года. На сей раз гуманитарный груз везут в Донецкую Народную Республику целенаправленно для абхазских добровольцев, защищающих жителей Донбасса.
В общей сложности им будет доставлено 10 тонн груза. В первую очередь это продукты питания, бутилированная вода, а также одежда, спальные принадлежности, берцы, средства личной гигиены.
Гуманитарная помощь укомплектована исходя из первоочередных потребностей грузополучателя для обеспечения его полноценной жизнедеятельности в условиях реальных боевых действий.
По словам руководства спасательного ведомства Абхазии, гуманитарный груз сформирован как за счет средства госбюджета, так и за счет личных пожертвований граждан республики.
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