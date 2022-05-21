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Абхазия Информ

СЕГОДНЯ В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ПАМЯТИ МАХАДЖИРОВ

Новости Суббота, 21 мая 2022 13:47
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СЕГОДНЯ В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ПАМЯТИ МАХАДЖИРОВ

Сухум. 21 мая 2022. Абхазия-Информ. Сегодня в Абхазии отмечают День памяти махаджиров. В этот день по давно сложившейся традиции у Мемориала памяти махаджиров на Сухумской набережной собираются представители  общественности,  руководители республики, школьники и студенты, репатрианты, чтобы отдать дань памяти тысячам абхазов, вынужденных покинуть Родину из-за трагических событий  истории.

В церемонии возложения цветов к памятнику жертв Кавказской войны приняли участие вице-президент Абхазии Бадра Гунба, спикер Парламента Лаша Ашуба, руководитель Администрации президента Алхас Квициниа, члены правительства, депутаты Народного Собрания, представители Администрации Сухум и многие другие.

21 мая 1864 года – день окончания русско-кавказской войны. В результате войны абхазы покинули свою историческую Родину и нашли пристанище в Турции и разных странах Ближнего Востока.

Потомки махаджиров живут в 50 странах мира. Самая многочисленная абхазо - адыгская диаспора – в Турции.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Суббота, 21 мая 2022 13:55

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