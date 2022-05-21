Сухум. 21 мая 2022. Абхазия-Информ.

Сегодня в Абхазии отмечают День памяти махаджиров. В этот день по давно сложившейся традиции

у Мемориала памяти махаджиров на Сухумской набережной собираются представители общественности, руководители республики, школьники и студенты, репатрианты, чтобы отдать дань памяти тысячам абхазов, вынужденных покинуть Родину из-за трагических событий истории.



