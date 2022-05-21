АЛЕКСАНДР АНКВАБ: ВАШИ КОЛЛЕГИ АКТИВНО СОТРУДНИЧАЛИ С МАЙНЕРАМИ

Сухум. 21 мая 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание с участием руководства РУП «Черноморэнерго» и его региональных филиалов, на котором обсуждалась текущая ситуация в энергосистеме страны.

Констатировано, что нагрузка на сети вновь существенно растет, и если эта тенденция сохранится, то к сентябрю текущего года прогнозируются серьезные проблемы с энергоснабжением.

