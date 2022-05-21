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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ: ВАШИ КОЛЛЕГИ АКТИВНО СОТРУДНИЧАЛИ С МАЙНЕРАМИ

Новости Суббота, 21 мая 2022 23:23
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ: ВАШИ КОЛЛЕГИ АКТИВНО СОТРУДНИЧАЛИ С МАЙНЕРАМИ

Сухум. 21 мая 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание с участием руководства РУП «Черноморэнерго» и его региональных филиалов, на котором обсуждалась текущая ситуация в энергосистеме страны.

Констатировано, что нагрузка на сети вновь существенно растет, и если эта тенденция сохранится, то к сентябрю текущего года прогнозируются серьезные проблемы с энергоснабжением.

С учётом традиционного роста энергопотребления в летний курортный период непринятие срочных мер на фоне несанкционированного потребления ресурсов республика вновь может столкнуться проблемами устойчивой подачи электричества.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган считает необходимым принятие срочных мер по экономии электроэнергии в целях недопущения кризисных ситуаций.

Проблему в отрасли усложняет и низкая собираемость абонентской платы и накопленные долги за потребленную электроэнергию.

Задолженность, сформировавшаяся в период с 2019г. по 1 апреля 2022г., оставляет:

по г. Сухуму – более 392 млн. рублей;

по Гагрскому району – более 331 млн. рублей;

по Гальскому району – более 65 млн. руб;

по Гудаутскому району – более 230 млн. рублей;

по Очамчырскому району – более 197 млн. рублей;

по Гульрыпшскому району – более 104 млн. 500 тыс. рублей;

по Сухумскому району – более 56 млн. 500 тыс. рублей;

по Ткуарчальскому району – более 95 млн. рублей.

Низкая собираемость абонплаты не дает возможность проведения ремонтно-восстановительных работ в системе, приобретения необходимых расходных материалов и оборудования.

В ходе обсуждения проблемы несанкционированного подключения к энергосетям и установки трансформаторов большой мощности, премьер-министр выразил сомнение в том, что эти многочисленные факты могли иметь место без участия самих энергетиков.

«В период, когда это поощрялось, ваши коллеги активно сотрудничали с майнерами и другими пользователями электроэнергии, оказывая им свои услуги в обход существующих норм. Теперь, когда от вас требуют наведения порядка, кое-кому сложно исправить ситуацию», – подчеркнул Александр Анкваб.

Совершенно неоправданно раздутый аппарат РУП «Черноморэнерго». Только в одном из его подразделений – «Энергосбыте» – штат работников с 64 человек в 2015 году вырос до 304 к 2020 году. «Где КПД от этой армии работников?» – задал вопрос премьер-министр руководству «Черноморэнерго».

Подводя итоги совещания, премьер-министр, обращая внимание руководителей головного предприятия и его региональных филиалов на отсутствие запаса времени, потребовал принятия кардинальных мер по исправлению ситуации.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Суббота, 21 мая 2022 23:28

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