АЛЕКСАНДР АНКВАБ: ВАШИ КОЛЛЕГИ АКТИВНО СОТРУДНИЧАЛИ С МАЙНЕРАМИ

Сухум. 21 мая 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание с участием руководства РУП «Черноморэнерго» и его региональных филиалов, на котором обсуждалась текущая ситуация в энергосистеме страны.
Констатировано, что нагрузка на сети вновь существенно растет, и если эта тенденция сохранится, то к сентябрю текущего года прогнозируются серьезные проблемы с энергоснабжением.
С учётом традиционного роста энергопотребления в летний курортный период непринятие срочных мер на фоне несанкционированного потребления ресурсов республика вновь может столкнуться проблемами устойчивой подачи электричества.
Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган считает необходимым принятие срочных мер по экономии электроэнергии в целях недопущения кризисных ситуаций.
Проблему в отрасли усложняет и низкая собираемость абонентской платы и накопленные долги за потребленную электроэнергию.
Задолженность, сформировавшаяся в период с 2019г. по 1 апреля 2022г., оставляет:
по г. Сухуму – более 392 млн. рублей;
по Гагрскому району – более 331 млн. рублей;
по Гальскому району – более 65 млн. руб;
по Гудаутскому району – более 230 млн. рублей;
по Очамчырскому району – более 197 млн. рублей;
по Гульрыпшскому району – более 104 млн. 500 тыс. рублей;
по Сухумскому району – более 56 млн. 500 тыс. рублей;
по Ткуарчальскому району – более 95 млн. рублей.
Низкая собираемость абонплаты не дает возможность проведения ремонтно-восстановительных работ в системе, приобретения необходимых расходных материалов и оборудования.
В ходе обсуждения проблемы несанкционированного подключения к энергосетям и установки трансформаторов большой мощности, премьер-министр выразил сомнение в том, что эти многочисленные факты могли иметь место без участия самих энергетиков.
«В период, когда это поощрялось, ваши коллеги активно сотрудничали с майнерами и другими пользователями электроэнергии, оказывая им свои услуги в обход существующих норм. Теперь, когда от вас требуют наведения порядка, кое-кому сложно исправить ситуацию», – подчеркнул Александр Анкваб.
Совершенно неоправданно раздутый аппарат РУП «Черноморэнерго». Только в одном из его подразделений – «Энергосбыте» – штат работников с 64 человек в 2015 году вырос до 304 к 2020 году. «Где КПД от этой армии работников?» – задал вопрос премьер-министр руководству «Черноморэнерго».
Подводя итоги совещания, премьер-министр, обращая внимание руководителей головного предприятия и его региональных филиалов на отсутствие запаса времени, потребовал принятия кардинальных мер по исправлению ситуации.