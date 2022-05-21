ПРЕЗИДЕНТ ТПП АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ САММИТЕ «РОССИЯ – ИСЛАМСКИЙ МИР»

Мероприятие проходит в Казани с 19 по 21 мая, в рамках XIII Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022».

Президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Тамила Мерцхулава в статусе почётного гостя принимает участие в Международном форуме торгово-промышленных палат, приуроченном к празднованию 30-летия Союза «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан».

«Для нас это хорошая возможность обсудить вопросы сотрудничества и реализации совместных проектов. Форум также является подспорьем для презентации экономических возможностей и инвестиционного потенциала нашей республики. Более того, саммит – это возможность обратить на себя внимание и призвать к сотрудничеству с Абхазией, наладить дружеские и экономические отношения со всеми гостями этого мероприятия», – считает президент ТПП.

Среди ключевых тем программы саммита: предпринимательство и инвестиции, развитие экспорта и халяль-индустрии (на площадке саммита состоялась выставка этой сферы услуг), молодежная дипломатия и многое другое.

Пленарное заседание «Роль торгово-промышленных палат в международной ESG повестке» прошло при личном участии президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и президента ТПП Российской Федерации Сергея Катырина.

«Участие в данном мероприятии предоставило возможность встретиться с зарубежными коллегами, обсудить вопросы сотрудничества, так как Абхазии интересны долгосрочные проекты, связанные с развитием туристической отрасли и сельского хозяйства. ТПП будет всячески способствовать наращиванию торгово-экономических отношений с дружественными Абхазии странами», – отметила Тамила Мерцхулава.

На торжественном ужине организованном для руководителей палат и почетных гостей, президент ТПП Абхазии поздравила председателя Союза ТПП Республики Татарстан Шамиля Агеева с предстоящим юбилеем и вручила ему памятный подарок.