 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЗАУР ШАЛАШАА: НА МОЙ ВЗГЛЯД, НАШЕ ГОСУДАРСТВО ПРОВОДИТ ВЕРНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ
июня 10 2022

ЗАУР ШАЛАШАА: НА МОЙ ВЗГЛЯД, НАШЕ ГОСУДАРСТВО ПРОВОДИТ ВЕРНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ

Экономика Абхазии, как бы сегодня кто к ней не относился, сложилась именно как национальная, взаимосвязанная…
РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ
мая 19 2022
РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ
ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ
апреля 22 2022
ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Декабрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВСТРЕЧА КОЛЛЕГ

Новости Пятница, 10 июня 2022 16:36
Оцените материал
(0 голосов)
ВСТРЕЧА КОЛЛЕГ

Cухум. 10 июня 2022. Абхазия-Информ. В Государственной Думе РФ состоялась встреча Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Абхазия Мактины Джинджолия с заместителем председателя Госдумы Федерального собрания РФ Анной Кузнецовой.

В ходе встречи Кузнецова поделилась опытом работы Аппарата Уполномоченного по правам ребёнка в РФ в годы ее руководства, рассказала о курируемых ею направлениях в Госдуме в настоящее время, об ассоциации «Общественный совет отцов» и предложила перенять подобный опыт и Абхазии.

В свою очередь М. Джинджолия рассказала о своём менее чем за год наработанном опыте работы в сфере защиты прав ребёнка, о приоритетных направлениях и планируемых проектах, направленных на защиту прав и улучшение условий жизни детей, проживающих в Абхазии.

Также Джинджолия сообщила о встрече с руководителем Аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Алексеем Газаряном, который поделился опытом правозащитной работы и заверил в продолжении тесного сотрудничества в рамках Меморандума «О взаимопонимании и взаимодействии», подписанного детскими Омбудсменами Абхазии и России июне 2021 г.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 10 июня 2022 16:38

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДАУР КОВЕ УЧАСТВОВАЛ В СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ГОРОДОВ АНТИЧНОГО НАСЛЕДИЯ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.