ВСТРЕЧА КОЛЛЕГ

В ходе встречи Кузнецова поделилась опытом работы Аппарата Уполномоченного по правам ребёнка в РФ в годы ее руководства, рассказала о курируемых ею направлениях в Госдуме в настоящее время, об ассоциации «Общественный совет отцов» и предложила перенять подобный опыт и Абхазии.

Cухум. 10 июня 2022. Абхазия-Информ. В Государственной Думе РФ состоялась встреча Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Абхазия Мактины Джинджолия с заместителем председателя Госдумы Федерального собрания РФ Анной Кузнецовой.

В свою очередь М. Джинджолия рассказала о своём менее чем за год наработанном опыте работы в сфере защиты прав ребёнка, о приоритетных направлениях и планируемых проектах, направленных на защиту прав и улучшение условий жизни детей, проживающих в Абхазии.

Также Джинджолия сообщила о встрече с руководителем Аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Алексеем Газаряном, который поделился опытом правозащитной работы и заверил в продолжении тесного сотрудничества в рамках Меморандума «О взаимопонимании и взаимодействии», подписанного детскими Омбудсменами Абхазии и России июне 2021 г.