НАГРАДЫ МЕДИКАМ ГАГРСКОГО И ГУДАУТСКОГО РАЙОНОВ

Церемония награждения врачей и медсестер была приурочена ко Дню медицинского работника, который отмечается 19 июня.

Cухум. 10 июня 2022. Абхазия-Информ. Благодарственные письма от президента Аслана Бжания и медали вручены медикам Гагрского и Гудаутского районов

В Гудауте медали «За самоотверженную работу в борьбе с COVID-19» получили 107 медицинских работников, 24 специалистам вручили благодарственное письмо от президента, а благодарственное письмо от министра здравоохранения Эдуарда Бутба получили 105 сотрудников медучрждений района.

Медиков Гагрского района чествовали в большом зале местной администрации. Медали «За самоотверженную работу в борьбе с COVID-19» получили 39 человек, пятерым глава государства адресовал благодарственные письма и еще 53 специалистам вручили грамоты от министра здравоохранения.

В число награжденных входят не только работники Гагрской ЦРБ, но также медперсонал Пицундской и Цандрыпшской больниц.