НАГРАДЫ МЕДИКАМ ГАГРСКОГО И ГУДАУТСКОГО РАЙОНОВ
Cухум. 10 июня 2022. Абхазия-Информ. Благодарственные письма от президента Аслана Бжания и медали вручены медикам Гагрского и Гудаутского районов
Церемония награждения врачей и медсестер была приурочена ко Дню медицинского работника, который отмечается 19 июня.
В Гудауте медали «За самоотверженную работу в борьбе с COVID-19» получили 107 медицинских работников, 24 специалистам вручили благодарственное письмо от президента, а благодарственное письмо от министра здравоохранения Эдуарда Бутба получили 105 сотрудников медучрждений района.
Медиков Гагрского района чествовали в большом зале местной администрации. Медали «За самоотверженную работу в борьбе с COVID-19» получили 39 человек, пятерым глава государства адресовал благодарственные письма и еще 53 специалистам вручили грамоты от министра здравоохранения.
В число награжденных входят не только работники Гагрской ЦРБ, но также медперсонал Пицундской и Цандрыпшской больниц.
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